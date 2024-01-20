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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:51
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakasenek köyünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 1 kilo 868 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda A.K, (30) A.T, (31) Y.B. (60) ve T.A. (42) gözaltına alındı.

        Öte yandan, Dinar ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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