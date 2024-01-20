Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakasenek köyünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 1 kilo 868 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda A.K, (30) A.T, (31) Y.B. (60) ve T.A. (42) gözaltına alındı.

Öte yandan, Dinar ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

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