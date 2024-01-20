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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:50 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:25
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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

        Ş.B'nin kullandığı 03 ABS 394 plakalı araç, Selçuklu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan L.Ö'ye (12) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        H.K. (23) idaresindeki 42 CLZ 21 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Nuribey beldesi yakınlarında A.Y. yönetimindeki 31 AEK 020 plakalı tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

        A.K'nin (44) kullandığı 05 FM 964 plakalı otomobilin, Dişli beldesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu araçtaki S.K, (43) E.K. (13) ile Z.K. (10) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bolvadin - Çay kara yolunda aracın refüje çarpması sonucu yaralanan sürücü E.D. (27), Çay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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