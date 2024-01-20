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        Afyonkarahisar'da "Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı" yapıldı

        Afyonkarahisar'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından "Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 20:14 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:45
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        Afyonkarahisar'da "Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı" yapıldı
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        Afyonkarahisar'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından “Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı” düzenlendi.

        Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile bakanlık yetkilileri ve kalkınma ajansları genel sekreterleri katıldı.

        Toplantıda, 2023 çalışmaları ve 2024 planlamaları değerlendirildi.

        Öte yandan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarına "Başarı Sertifikası" verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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