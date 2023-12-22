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        Ağrı'da öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi

        Ağrı'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 ilköğretim okulunda öğrenci, öğretmen ve velilere mahremiyet eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:24
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        Ağrı'da öğrencilere mahremiyet eğitimi verildi
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        Ağrı'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 ilköğretim okulunda öğrenci, öğretmen ve velilere mahremiyet eğitimi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle mahremiyet eğitimi düzenlendi.

        1 Kasım - 13 Aralık tarihinde 6 ilköğretim okulunda 277 öğrenci, 35 öğretmen ve 123 veliye mahremiyet konusunda eğitim verildi. Etkinlikte ayrıca KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 2023 yılında 27 okulda 1622 öğrenci ve 123 öğretmene siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, mobil oyunlar, dijital bağımlılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken konularda eğitim verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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