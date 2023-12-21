Ağrı'da park halindeki tır yandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halinde bulunan bir tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halinde bulunan bir tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Gürbulak Gümrük Kapısı yakınındaki park alanında yabancı uyruklu bir sürücüye ait 83 AB 551 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.