Ağrı'da park halindeki tır yandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halinde bulunan bir tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gürbulak Gümrük Kapısı yakınındaki park alanında yabancı uyruklu bir sürücüye ait 83 AB 551 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.