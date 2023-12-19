Ağrı'da "Minik Kalplerden Filistin'e Gönül Köprüsü" kermesi düzenlendi Ağrı'nın Tutak ilçesinde anaokulu öğrencilerince, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak için yardım kermesi düzenlendi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde anaokulu öğrencilerince, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak için yardım kermesi düzenlendi.

İlçedeki Minik Kalpler Anaokulu tarafından "Minik Kalplerden Filistin'e Gönül Köprüsü" adlı kermeste, öğrencilerin velileri tarafından evlerde hazırlanan kek, yaş pasta, baklava, börek, kete ve çeşitli yemeklerin stantlarda satışı yapıldı.

Kermesten elde edilen 30 bin liralık gelir, Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılaya verildi.

Kaymakam Erkan Adıbelli, eşi Birgül Adıbelli, Belediye Başkanı Bülent Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve ilçe protokolü, kermesi düzenleyen öğrencilerle bir araya geldi.

Tutak Kaymakamı Adıbelli, emeği geçenlere teşekkür etti.