        Ağrı Haberleri

        Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim ve öğretime cuma günü ara verildi.

        Giriş: 26.02.2026 - 22:27
        Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre cuma günü il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı dolayısıyla kentteki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

