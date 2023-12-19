Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 117 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 117 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 adreste ve arazide 109'u Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 kişiyi yakaladı.

        Bu kişilere 1 milyon 714 bin lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Ağrı'da "Minik Kalplerden Filistin'e Gönül Köprüsü" kermesi düzenlendi
        Ağrı'da "Minik Kalplerden Filistin'e Gönül Köprüsü" kermesi düzenlendi
        Ağrı'da bir tırda 85 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da bir tırda 85 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da kaçak sigaralarla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da kaçak sigaralarla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da üniversite kulüp başkanlarına bağımlılıkla mücadele anlatıldı
        Ağrı'da üniversite kulüp başkanlarına bağımlılıkla mücadele anlatıldı
        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlana...
        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlana...
        Ağrı'nın 2 ilçesinde taşımalı eğitim ve bazı köylerde eğitime bugün ara ver...
        Ağrı'nın 2 ilçesinde taşımalı eğitim ve bazı köylerde eğitime bugün ara ver...