Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi
Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde İran plakalı bir tırda arama yaptı.
Ekipler, tırın dorsesinde 2 koli içerisine gizlenmiş 1260 şişe botoks ilacı ele geçirdi.
İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.