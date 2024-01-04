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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi

        Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:27
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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi
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        Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda kaçak 1260 şişe botoks ilacı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde İran plakalı bir tırda arama yaptı.

        Ekipler, tırın dorsesinde 2 koli içerisine gizlenmiş 1260 şişe botoks ilacı ele geçirdi.

        İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

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