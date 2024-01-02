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        Ağrı'da gelin arabası gibi süslenen araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gelin arabası gibi süslenen otomobilde 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:42
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        Ağrı'da gelin arabası gibi süslenen araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gelin arabası gibi süslenen otomobilde 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

        Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, düzensiz göçmenlerin bir otomobille ilçeden batı illerine götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ahmed-i Hani Mahallesi'nde gelin arabası gibi süslenen araçta arama yapan ekipler, yabancı uyruklu sürücü R.N. ile 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir binanın önüne gelen otomobile 2 kişinin binmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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