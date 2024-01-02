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        Ağrı'da düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" başladı

        Ağrı'da, eğitimde yol haritasının belirlenmesi ve öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:50 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:33
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        Ağrı'da düzenlenen "Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" başladı
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        Ağrı'da, eğitimde yol haritasının belirlenmesi ve öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen "Türkiye’nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" başladı.

        Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda başlayan çalıştay 2 gün sürecek.

        Vali Mustafa Koç, programda, kentte eğitimle ilgili güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Kentteki öğrencilerin çok zeki olduğunu ve okulları ziyaret ettiklerinde bunu gözlemlediklerini ifade eden Koç, "Mazlum coğrafyalardaki insanların bizlerden umudu ve beklentisi var. Bundan sebep biz güçlü olmak zorundayız. Bir milleti ve devleti güçlü kılacak olan insan sermayesidir. Bu insan sermayesinin de nasıl olacağına biz eğitimle şekil veriyoruz. Bu yüzden derdimiz eğitim olmalıdır. Hepimiz eğitimi dert etmeliyiz." diye konuştu.

        Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyduğunu hatırlatarak, bu vizyonu gerçekleştirmek zorunda olduklarını anlattı.

        Akademik başarıyla beraber iyi insan yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

        "Bana göre iyi insan şudur; milli ve manevi değerleri özümsemiş, atalarımızın oluşturduğu köklü ve güçlü medeniyetimizi referans alan, kendisine güvenen ve bugünkü ilmin ışığında kendisini donatıp milli ve manevi değerlerimize hakikaten kalbinde, vicdanında ve aklında benimseyip bu devleti ve bayrağımızı yüceltecek, milletimizi güçlü kılacak ahlaki değerlere sahip nesillerdir. Dünyanın neresine gidersek gidelim iyi insan kavramı değişmeyecektir."

        Öğretmenlere bazı tavsiyelerde bulunan Koç, "Öğretmenlerimiz, çocukların evlerine gidip çalışma ortamlarını görüp onları tanırlarsa, onlarla alakalı güzel şeyler yapabilirler. Zaman zaman okullarımızı ziyaret ettiğimde öğretmenler odasında öğretmenlerimizle bu durumları paylaşıyorum. Gerçekten ufak dokunuşlar çocuklarımızın hayatını, geleceğini değiştirebiliyor. Bir kişiye bir kişi olarak bakmayın. O bir kişi çok şeyi değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise Türkiye Yüzyılı'nda birinci önceliklerinin eğitim olduğunu vurgulayarak, üzerlerine düşen görevleri yapmaları gerektiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından oluşturulan 12 çalıştay grubunda, eğitimde mevcut durumların görüşülmesi, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, kısa-orta ve uzun vadede yapılması gerekenler ele alındı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in de konuşma ve sunum yaptığı programa, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, il protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Çalıştay yarın sona erecek.

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