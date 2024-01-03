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        Ağrı'da krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:33
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        Ağrı'da krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde ortak çalışma yaptı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu, 222 gram esrar ve 148 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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