Ağrı'da krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde ortak çalışma yaptı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, krema kutuları içerisinde 13 kilo 626 gram sentetik uyuşturucu, 222 gram esrar ve 148 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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