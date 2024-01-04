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        İran plakalı TIR'da 2 milyon 754 bin TL'lik botoks malzemesi ele geçirildi

        AĞRI'da, Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahasında İran plakalı TIR'ın dorsesinde piyasa değeri 2 milyon 754 bin 864 liralık 1260 şişe botoks malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:10
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        İran plakalı TIR'da 2 milyon 754 bin TL'lik botoks malzemesi ele geçirildi
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        AĞRI'da, Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahasında İran plakalı TIR'ın dorsesinde piyasa değeri 2 milyon 754 bin 864 liralık 1260 şişe botoks malzemesi ele geçirildi.

        Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahası içerisinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından İran plakalı TIR'ın dorsesindeki aramada yük içerisine gizlenmiş 2 koli malzeme bulundu. Açılan kolilerden piyasa değeri 2 milyon 754 bin 864 liralık 1260 şişe botoks malzemesi çıktı. Olayla ilgili İran uyruklu TIR şoförü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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