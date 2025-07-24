AGS sonuç tarihi 2025: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen adaylarına yönelik gerçekleştirdiği Akademiye Giriş Sınavı (AGS), 13 Temmuz'da yurt genelinde yoğun katılımla tamamlandı. Adaylar, sınavın ardından yayımlanan soru ve cevap anahtarlarıyla ilk değerlendirmelerini yaparken, şimdi gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Milli Eğitim Akademisi'ne kabulde kilit rol üstlenen AGS'nin sonuçları, öğretmen adayları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte merak edilenler...
13 Temmuz’da gerçekleştirilen Akademiye Giriş Sınavı’nın (AGS) ardından öğretmen adayları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav soruları ve cevap anahtarı kısa sürede paylaşılırken, şimdi tüm dikkatler sonuçların ilan edileceği tarihte. Milli Eğitim Akademisi’ne adım atmak isteyen binlerce aday, bu sonuçla geleceğini şekillendirecek kritik virajdan geçmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ