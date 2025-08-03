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        Haberler Bilgi Ekonomi AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı, konut ve iş yeri kira zammı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te!

        Ağustos ayı kira artış oranı 2025 bekleniyor! Ağustos ayı kira zammı ne zaman açıklanacak?

        Ağustos kira artış oranı 2025 ev ve iş yeri sahipleri ve kiracılar tarafından merakla bekleniyor. Bilindiği üzere kira zamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Bu sebeple Temmuz ayı enflasyon rakamları için TÜİK açıklamaları yakından takip ediliyor. Temmuz enflasyon verisi ile birlikte Ağustos ayında konut ve iş yeri kiralarının artış oranı belli olacak. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK TÜFE verileri ile ev ve iş yeri kira zammı ne kadar olacak? İşte güncel kira artış hesaplama formülü ve detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 10:00 Güncelleme: 03.08.2025 - 10:05
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        2025 Ağustos ayı kira artış oranı için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri bekleniyor. Konut ve iş yeri sahipleri ile kiracıları yakından ilgilendiren Ağustos ayı kira zammı, Temmuz ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. AA Finans beklenti anketine göre ekonomistler, temmuzda enflasyonun aylık yüzde 2,34 civarında artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,90 seviyesine inmesini bekliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK TÜFE verileri ile ev ve iş yeri kira zammı ne kadar olacak?

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        2025 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; Temmuz ayı enflasyon rakamları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

        Böylece Ağustos ayı kira artış oranı netlik kazanacak.

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        ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

        Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

        İş yerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

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        ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA

        Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:

        Mevcut Konut Kirası: 10.000 TL

        Kira Artış Oranı: 43,23

        Kira Zammı: 4.323 TL

        Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 14.323 TL

        5
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