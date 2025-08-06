2025 Ağustos ayı itibarıyla Borsa İstanbul’da temettü dağıtımları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Bu ay, toplam 10 şirket yıl içinde elde ettikleri net kâr doğrultusunda yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapma kararı aldı. Özellikle düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen ve uzun vadeli yatırım yaklaşımını benimseyen yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki, Ağustos ayında hangi şirket yatırımcısına ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü takvimine ilişkin güncel bilgiler ve öne çıkan rakamlar...