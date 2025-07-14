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        Haberler Gündem Ahmet Özer: Barış, huzuru da refahı da getirir

        Ahmet Özer: Barış, huzuru da refahı da getirir

        Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kendisine atıf yaparak kaleme aldığı Türk-Kürt ilişkilerinin tarihine ilişkin tespitlerinin önemli olduğunu söyledi. Özer'in sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamasında "MHP'nin hukukçu kurmayı Sayın Feti Yıldız'ın bugünkü yargılama süreçleri için daha önce yaptığı değerlendirmelerin, ülkemizdeki yargı güvenliği için önemli olduğu kadar yargıya güvenin tesisi için de çok önemli olduğunu belirtmek isterim" ifadeleri yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:13
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        Ahmet Özer: Barış, huzuru da refahı da getirir
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        Prof. Dr. Ahmet Özer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kaleme aldığı yazının ardından sosyal medya hesabında şu açıklamayı yayınladı:

        Sayın Feti Yıldız’ın çalışmalarıma atıfla yaptığı Türklerle Kürtlerin tarihsel beraberliği ve kardeşlik vurgusu içinden geçtiğimiz süreçte önemlidir.

        Şimdi kucaklaşma zamanıdır.

        Bu denli önemli bir süreçten geçerken demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi, hukukun tarafsız ve bağımsız bir biçimde işlemesi hem iç barış hem de ülkemizin aydınlık geleceği için elzemdir.

        Bu anlamda MHP’nin hukukçu kurmayı Sayın Feti Yıldız’ın bugünkü yargılama süreçleri için daha önce yaptığı değerlendirmelerin, ülkemizdeki yargı güvenliği için önemli olduğu kadar yargıya güvenin tesisi için de çok önemli olduğunu belirtmek isterim.

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        Son olarak söylemek isterim ki; barış huzuru da refahı da beraberinde getirir.

        Özgürlüğüme kavuşmak dahi bu temennimin yanında bir teferruat olarak kalır.

        Feti Yıldız ne demişti?

        MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terör örgütü PKK'nın silahlarını yaktığı gün olan 11 Temmuz'daki yazısında dünyadaki örnekleri irdeleyip "Bahçeli Modeli" tanımı ile son süreci değerlendirmişti. Yıldız, "Önümüzdeki yıllarda bu özgün model çatışmalı ortamlarda dünyanın değişik bölgelerinde barışın anahtarı olarak kullanılacaktır" demişti. Yıldız, Ahmet Özer’in sözlerine atıf yaptığı paylaşımında ise “Prof. Dr. Ahmet Özer, Meclis'te kurulan komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş” ifadelerini kullanıp bu tarihin önemli aşamalarını anlatmıştı. Yıldız, yazısını “Şimdi kardeşlik zamanı” diyerek bitirmişti.

        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı Haberi Görüntüle
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