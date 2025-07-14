Ahmet Özer: Barış, huzuru da refahı da getirir

Prof. Dr. Ahmet Özer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kaleme aldığı yazının ardından sosyal medya hesabında şu açıklamayı yayınladı:

Sayın Feti Yıldız’ın çalışmalarıma atıfla yaptığı Türklerle Kürtlerin tarihsel beraberliği ve kardeşlik vurgusu içinden geçtiğimiz süreçte önemlidir.

Şimdi kucaklaşma zamanıdır.

Bu denli önemli bir süreçten geçerken demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi, hukukun tarafsız ve bağımsız bir biçimde işlemesi hem iç barış hem de ülkemizin aydınlık geleceği için elzemdir.

Bu anlamda MHP’nin hukukçu kurmayı Sayın Feti Yıldız’ın bugünkü yargılama süreçleri için daha önce yaptığı değerlendirmelerin, ülkemizdeki yargı güvenliği için önemli olduğu kadar yargıya güvenin tesisi için de çok önemli olduğunu belirtmek isterim.

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Son olarak söylemek isterim ki; barış huzuru da refahı da beraberinde getirir.

Özgürlüğüme kavuşmak dahi bu temennimin yanında bir teferruat olarak kalır.