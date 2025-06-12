Aile Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde toplam 360 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Temizlik görevlisi pozisyonları için yapılacak alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleşecek. Başvuru süreci başlayan ilanlar, adayların dikkatini çekerken, başvuru koşulları ve kontenjan detayları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdamı desteklemek amacıyla 360 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İlanlara göre, 288 engelli ve 72 eski hükümlü/TMY statüsündeki aday, bakanlığın taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden yapılabilecek ve her aday yalnızca bir kadro için başvuru hakkına sahip olacak. Süreçle ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 360 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 360 sürekli işçi alımı için başvuru süreci başladı. Başvurular, 10 Haziran 2025 tarihinde açıldı ve 16 Haziran 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 360 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek.