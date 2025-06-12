Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdamı desteklemek amacıyla 360 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İlanlara göre, 288 engelli ve 72 eski hükümlü/TMY statüsündeki aday, bakanlığın taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden yapılabilecek ve her aday yalnızca bir kadro için başvuru hakkına sahip olacak. Süreçle ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...