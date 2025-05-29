Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aile hekimine tehdit, sağlık merkezine saldırı! Şüpheli gözaltında | Son dakika haberleri

        Aile hekimine tehdit, sağlık merkezine saldırı! Şüpheli gözaltında

        Osmaniye'de aile hekimini tehdit edip aile sağlığı merkezinin camını bıçakla kıran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile hekimine tehdit, sağlık merkezine saldırı! Şüpheli gözaltında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki Osmaniye Merkez 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden kişi, burada görevli aile hekimi Mehmet Akif Habacı'yı tehdit etti.

        Şüpheli, daha sonra binanın camlarını elindeki bıçakla kırarak uzaklaştı. Habacı'nın şikayeti üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Habacı, AA muhabirine, 27 Mayıs'ta madde bağımlısı birinin aile sağlığı merkezine giderek kendisinden sentetik ecza yazmasını istediğini söyledi.

        Bunu reddetmesi üzerine kendisine önce rüşvet teklif edildiğini anlatan Habacı, ardından da ölüm tehdidi aldığını dile getirdi.

        Habacı, olay sonrası kendisini tehdit eden kişiden şikayetçi olduğunu ve şüphelinin tutuklandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu sabah o kişinin eşi gelip benden şikayetimden vazgeçmemi istedi. Ben de 'şikayetimden vazgeçmem' dedim. Daha sonra bu tutuklanan şahsın oğlu geldi. Cebinde kesici alet olduğunu tahmin ettim ve o genci dışarı çıkardım. Ben başından yaralı birine müdahale ederken geldi ve cebindeki bıçağı çıkarıp aile sağlığı merkezinin camını kırarak evine gitti."

        Şüphelinin, aile sağlığı merkezinin camını bıçakla kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı