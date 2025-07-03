Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ortak çalışması ile şehit yakınları ve gazilere doğalgazda indirim uygulanacağı açıklandı. İlk kez hayata geçirilecek uygulama kapsamında Bakan Göktaş, “Bakanlığımızın talebini geri çevirmeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Peki, söz konusu indirim yüzde kaç olacak? İşte, detaylar...