Aile Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz 150 bin TL kredi başvuru nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen Aile Gençlik Fonu uygulamasıyla, evlenmeyi planlayan genç çiftlere 150 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Bu destek, gençlerin evlilik sürecindeki maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden ya da bakanlığın resmi internet sitesi aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Destekten faydalanabilmek için başvuran çiftlerin belirlenen yaş sınırları içinde olması ve gelir düzeylerinin uygunluk kriterlerini karşılaması gerekiyor. Peki, faizsiz evlilik desteğinden kimler yararlanabilir, başvuru süreci nasıl işliyor ve geri ödeme planı ne şekilde düzenleniyor? İşte Aile Gençlik Fonu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 81 ilde yürüttüğü Aile Gençlik Fonu kapsamında başvurular sürüyor. Evlilik hazırlığında olan genç çiftlere sunulan 150 bin TL tutarındaki faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenlerin, 18-29 yaş aralığında olması ve belirli gelir kriterlerini taşıması gerekiyor. Özellikle, başvuru sahiplerinin son 6 aylık ortalama geliri ile başvurudan önceki ay elde ettikleri gelirin, asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi temel şartlardan biri olarak dikkat çekiyor. Peki, bu destek için başvuru nereden yapılır, kimler öncelikli olarak faydalanabilir? İşte Aile Gençlik Fonu'na dair başvuru süreci, şartlar ve geri ödeme detayları...
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
- Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
- Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
- Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 81 il için başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.