Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Aile ziyareti dönüşü kaza; Eşlerden biri can verdi , diğeri ağır yaralı

        Aile ziyareti dönüşü kaza; Eşlerden biri can verdi , diğeri ağır yaralı

        Eskişehir'de, aile ziyareti dönüşü buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise ağır yaralandı. Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feci kaza! Eşlerden birini hayattan kopardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de, aile ziyareti dönüşü buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise ağır yaralandı. Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        BUZLANMA NEDENİYLE ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

        Kaza, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir kara yolu Sivrihisar ilçesi yakınında meydana geldi. Eşi Yağmur Çiftçi ile Eskişehir'den aile ziyaretinden dönen Oğuzhan Çiftçi'nin buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı.

        KAZA YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazada, Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir'de hastaneye kaldırılan Yağmur Çiftçi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        GEÇEN YIL EVLENMİŞLERDİ

        Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Polatlı Yenimahalle Camisi'nde Çiftçi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Yağmur Çiftçi ile geçen yıl evlendiği belirtilen Oğuzhan Çiftçi, kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cem Yılmaz: Arif Bey'in 80'inci yaşı

        Cem Yılmaz, babası Arif Yılmaz'ın 80'inci doğum gününü kutladı. Ünlü komedyen, o anları sosyal medya hesabından yayınladı

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ