Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde olay, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki kıraathanede meydana geldi.

İddiaya göre; alkollü olan İbrahim B. (25), ağabeyine ait kıraathanede birlikte oturduğu ailesiyle henüz bilinmeyen sebeple tartıştı.

SİLAHINI DEFALARCA ATEŞLEDİ DHA'daki habere göre İbrahim B., daha sonra yanındaki tabancasıyla defalarca ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada orada bulunan ve kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenilen Ökten Orhan’ın (46) kalbine, bazıları ise kıraathanenin camlarına isabet etti.

YARALANAN ÇİĞ KÖFTECİ TEDAVİYE ALINDI Ökten Orhan, 46 yaşında hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orhan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Tedaviye alınan Orhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İbrahim B. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.