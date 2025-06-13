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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ailesiyle tartışırken çiğ köfteciyi öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu! Kavgayı ayırmaya çalıştı...

        Kocaeli'nde, kıraathanede ailesiyle tartışan 25 İbrahim B.'nin ateşlediği tabancasından çıkan kurşun, o sırada orada bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan bitişik dükkanın işletmecisi çiğ köfteci 46 yaşındaki Ökten Orhan'ın kalbine isabet etti. Orhan hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:43
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        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde olay, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki kıraathanede meydana geldi.

        İddiaya göre; alkollü olan İbrahim B. (25), ağabeyine ait kıraathanede birlikte oturduğu ailesiyle henüz bilinmeyen sebeple tartıştı.

        SİLAHINI DEFALARCA ATEŞLEDİ

        DHA'daki habere göre İbrahim B., daha sonra yanındaki tabancasıyla defalarca ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada orada bulunan ve kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenilen Ökten Orhan’ın (46) kalbine, bazıları ise kıraathanenin camlarına isabet etti.

        YARALANAN ÇİĞ KÖFTECİ TEDAVİYE ALINDI

        Ökten Orhan, 46 yaşında hayatını kaybetti.
        Ökten Orhan, 46 yaşında hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orhan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan Orhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İbrahim B. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Öte yandan Ökten Orhan’ın kıraathanenin bitişiğindeki çiğ köfte dükkanını işlettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #kocaeli
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