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        Haberler Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu: Ortak alfabe çalışmaları umut verici

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu: Ortak alfabe çalışmaları umut verici

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi konuşunda yapılan çalışmaların umut verici olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:27 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:27
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        'Ortak alfabe çalışmaları umut verici'
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa katıldı.

        Zorlu ilk olarak, partisinin Karaman İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle buluştu.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Ortak Türk Alfabesi” konferansına katılan Zorlu, burada yaptığı konuşmada, dilin sadece bir iletişim aracı değil, milletin aklı, iradesi ve geçmişi anlamanın anahtarı olduğunu söyledi.

        Dil olmadan kültürün geleceğe taşınmasının mümkün olmadığını belirten Zorlu, bir milleti ayakta tutan gücün kaynağının onun kelimelerle kurduğu dünyası olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

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        " Dil üzerinden süregelen kavrama çabası, bir medeniyet muhasebesidir. Bu muhasebe ise aslında bir var olma meselesidir, istikbal meselesidir. Çünkü dil, hafızadır, köktür, istikamettir.Türk dilinin milletimiz için taşıdığı anlam Orhun’da, Yenisey’de, Ahlat’ta ve farklı coğrafyalarda belirirken yalnızca bir geleceğe sesleniş değil aynı zamanda milletin hafızasını, devlet aklını ve dünyaya dönük bakışını şekillendiren köklü bir idrakin taşıyıcısıdır. Aynı şekilde Yunus’un şiirlerinde, Fuzuli’nin beyitlerinde, Karacaoğlan’ın türkülerinde bir milletin diliyle var olma şuuru vardır. Dilimize sahip çıkmak işte bu şuura sahip çıkmaktır. Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 yılında “Bundan sonra divanda, dergâhta, mecliste, pazarda Türkçeden başka dil konuşulmayacak” dediğinde yalnızca bir yönetim kararı almamış aynı zamanda bir milletin yeniden kendi göğsünü kabartacak istiklal yürüyüşüne öncülük etmiştir. Karaman, işte bu yüzden Türkçenin kültürel başkentidir."

        Zorlu, Türk dilinin hem coğrafi yaygınlığı hem de konuşan nüfus sayısı bakımından, dünyada yaşayan en büyük ve en zengin dillerden biri olduğuna dikkati çekti.

        Türkçenin, her türlü tehdide karşı bir ve beraberce korunması gerektiğini aktaran Zorlu, şöyle devam etti:

        "Özellikle dijital medyanın kuşatıcı hızıyla, yabancı kelimelerin bir üstünlük gibi telaffuz edilmesi, düşünme biçimimize ve davranışlarımıza yön veren bir yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu noktada her bireyin taşıdığı sorumluluk büyüktür. Eğitim kurumlarından medya mecralarına, siyasal iradeden sivil topluma kadar her kesim bu büyük mirasın taşıyıcısıdır. Unutulmamalıdır ki dilde yozlaşma demek, düşüncede dağılmanın öncü sarsıntısıdır. Elbette yeni kelimelere ihtiyaç duyuyoruz. Fakat şunu asla akıldan çıkarmamalıyız. Bir icadı biz geliştiriyorsak, adını da biz koymalıyız. Bunun en somut örneklerinden biri de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan savunma sanayi hamlesidir. Gökbey’den, AkSUNGUR’a, Akıncı’dan Kızılelma’ya kadar uzanan üretim sahası bu duruşun bir yansımasıdır." dedi.

        Zorlu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi konuşunda yapılan çalışmaların umut verici olduğunu söyledi.

        Zorlu dilin birleştirici gücünün öneminin yapılan çalışmalarla ortaya konulacağını aktararak,"Türk dili hem coğrafi yaygınlığı hem de konuşan nüfus sayısı bakımından, dünyada yaşayan en büyük ve en zengin dillerden biridir. Özellikle ortak alfabe konusunda geldiğimiz nokta tarihi bir öneme sahip. Türk Devletler teşkilatımızın aldığı karar doğrultusunda ortak alfabe hususunda somut adımlar atılmaya başlanmıştır. Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Ortak alfabeyle basılı kitaplar serisi bu yıl içinde Türk Dünyası Yayıncılarına ve okurlarına sunulacaktır. Türk dünyasının önemli yazarlarından Cengiz Aytmatovun Cemile isimli eseri ve Ömer Seyfettinin Kaşağı adlı eseri büyük Türk milletine ortak alfabeyle kazandırılmış olacaktır. Cumhurbaşkanımızın "büyük kucaklaşma" ifadesiyle kamuoyuna duyurduğu Ortak Alfabe konusunda sağlanan mutabakat, gerçekçi, soğukkanlı ve sonuç odaklı bir anlayışla geleceğe nihayete erdirilmelidir."

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