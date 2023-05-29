Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini götüren otobüsün, dönüş yolunda TIR'a çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.
OTOBÜS, TIR'A ARKADAN ÇARPTI
AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
22 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.
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