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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten CHP Genel Başkanı Özelin açıklamalarına tepki:

        AK Parti Sözcüsü Çelikten CHP Genel Başkanı Özelin açıklamalarına tepki:

        AK Parti Muğla Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Özgür Özel'e tepki: Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri, Filistin'in herhangi bir yerinde duyulduğu anda 'İsrail propagandası'nın bir uzantısı olarak görülür

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 17:41 Güncelleme: 02.08.2025 - 17:41
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        Çelik'ten Özel'in açıklamalarına tepki
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri, Filistin'in herhangi bir yerinde duyulduğu anda 'İsrail propagandası'nın bir uzantısı olarak görülür." ifadesini kullandı.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin hassasiyeti" ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

        Özel'in bu sorgusunun Filistin davasını destekleyen tek bir kişi tarafından bile ciddiye alınmayacağını vurgulayan Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine dil uzatan sözleri, Filistin'in herhangi bir yerinde duyulduğu anda 'İsrail propagandası'nın bir uzantısı olarak görülür. Özel, Türkiye'yi yurt dışı odaklara şikayet eden siyasi profile sahip. Başka odaklara göre hizalanan Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın cesaretini sorgulamaya kalkması ise gerçekten siyasi akılla bağdaşmayacak bir saçmalıktır." değerlendirmesinde bulundu.

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        - "Cumhurbaşkanımız ve 'siyasi irade' sahibi olmak yan yana zikredilir"

        Çelik, Erdoğan'ın tüm partililere tek rehberlerinin "Hakk'ın rızası ve halkın duası" olması gerektiğini söylediğini ve her toplantıda bunu dile getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın kararlarını alırken yeryüzünde hiçbir siyasi odaktan ve kişilikten korkmayacağını ve çekinmeyeceğini milletimiz ve tüm dünya bilir. İsrail'in henüz soykırım katliamları yokken bile Cumhurbaşkanımız İsrail'in siyonist faaliyetlerini tüm dünyanın gözü önünde eleştirmiştir. Bu cesur ve ilkeli siyaseti, BM Genel Kurulu'nda defalarca insanlık cephesinin takdirini toplamıştır. Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler kendisinin ve ailesinin hayatını hedef almışken bile zerre kadar geri adım atmamıştır. Cumhurbaşkanımızın tüm siyasi hayatı, her anlamda bedeli ödenmiş ve cesaretle donanmış bir hayattır. O yüzden tüm dünyada Sayın Cumhurbaşkanımız ve 'siyasi irade' sahibi olmak yan yana zikredilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesine dil uzatanların sadece kendi siyasetlerinin acizliğini ve teslimiyetçiliğini ortaya koyduğunu defalarca gördük. Özgür Özel, Hamas'ı 'terör örgütü' diye yaftalamaya çalışmış, arkasından tepkiler gelince 'Terör örgütü demedim, terör eylemleri yapıyor dedim.' demiştir.

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        Hamas konusundaki bu dil, sadece İsrail'in saldırgan siyasetini destekleyenler tarafından kullanılan bir dildir. Özgür Özel'in içine düştüğü vahim durumu tashih etmesi ve Filistin davasından özür dilemesi gerekirken, Filistin konusuna güdümlü merceklerden bakarak konuşması başlı başına bir trajedidir."

        - "Özel'in Cumhurbaşkanımıza her saldırısı, esasında CHP'nin her yerini sarmış skandalları örtme gayretidir"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu dönemde Hamas hakkında sorulan soruya "Onlara terörist denmesi asla doğru değildir, onlar vatanlarını İsrail işgaline karşı savunan vatanseverlerdir." karşılığını verdiğini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru 'Mavi Vatan' tezine karşı çıkan ve Yunanistan'ın tezine destek verenler, Özgür Özel'in ekibindedir. Milli güvenliğimiz için Suriye'ye yaptığımız meşru askeri harekatları eleştirenler CHP yönetimindedir. Libya'da meşru ve Türkiye dostu hükümete karşı ülkemize silah çekmiş odakları savunanlar CHP'li siyasetçilerdir. Türkiye'nin Can Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki mücadelesine verdiği desteğe yalan siyasetiyle iftira atan açıklama CHP içinden gelmiştir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza her saldırısı, esasında CHP'nin her yerini sarmış siyasetsizliği ve skandalları örtme gayretidir. Özgür Özel, sürekli vahim hatalar yaptığı konularda konuşmak yerine CHP'yi düzgün bir çizgiye çekmeye enerji harcamalıdır.

        Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalktığı her durumda vahim ve tarihi hatalar yapmaya devam ediyor. O nedenle Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatından dersler alacağı bir siyasi çizgiye dönmesi, doğru yolu bulması açısından gereklidir."

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        #Ömer Çelik
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