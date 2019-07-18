Anadolu şehirlerinin mutfak zenginliği yöre vatandaşları için övünç kaynağı olmaya devam ediyor. AK Partili belediye başkanlarının yöresel damak tadlarıyla ilgili olarak birbiri ardına sosyal medya Twitter hesabından yayınladıkları mesaj kervanına her geçen gün bir başka belediye başkanı eklenecek gibi gözüküyor.

'HÖŞMERİM'DEN 'COCİK'E LEZZETLER GEÇİDİ

Twetter mesajlarında Aksaray'ın 'tulum kebabı'ndan, Balıkesir'in 'höşmerim'ine, Bursa'nın 'İskender kebabı'ndan Elazığ'ın 'orcik'ine, Erzurum'un 'cag kebabı'ndan Kayseri'nin 'mantı'sına, İzmit'in 'pişmaniye'sinden 'tava'sına, Ordu'nun 'pancar çorbası'ndan Şanlıurfa'nın 'çiğ köftesi' ve Trabzon'un 'hamsi'sine değin ürünlere yer verildi.

"ÖYLE Mİ SANIYORSUNUZ?"

Belediye başkanlarının attıkları tweetler yöreye özgü yemeklerin hafızalarda tazelenmesine de katkı sundu hem de kentin lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

İşte o tweetler:

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI EVREN DİNÇER

"Aksaraylısın diye her gün Ihlara Vadisi'nde Tulum Kebabı, Güzelyurt'da Gelveri Tava ve İncelek Tatlısı yiyorsun sanıyorlar"

— Evren Dinçer (@evrendincertr) July 17, 2019

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ

"Balıkesirlisin diye hergün höşmerim diyorsun sanıyorlar"

— Yücel Yılmaz (@yucelyilmazyy) July 18, 2019

BURSA BELEDİYE BAŞKANI: ALİNUR AKTAŞ

"Bursalısın diye her gün Bursa Kebabı (İskender Kebabı) yiyorsun sanıyorlar"

— Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) July 17, 2019

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI şAHİN ŞERİFOĞULLARI

"Elazığlısın diye her gün içli köfte ve orcik yiyorsun sanıyorlar"

— Murat Zorluoğlu (@baskanzorluoglu) July 17, 2019

ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI: MEHMET SEKMEN

"Erzurumlusun diye her gün cağ kebaph yiyorsun sanıyorlar"

— Mehmet SEKMEN (@mehmetsekmen) July 17, 2019

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKANI: MEMDUH BÜYÜKKILIÇ

"Kayserilisin diye her gün pastırma, sucuk, mantı yiyorsun sanıyorlar"

KOCAELİ BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN

"İzmitlisin diye her gün pişmaniye yiyorsun sanıyorlar"

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI

"Nevşehirlisin diye her gün sabah balona binip öğlen Nevşehir Tava yiyip akşamüstü Kızılçukur Vadisi'ne karşı beş çayı içip geceyi kurufasulye ile kapatıyorsun sanıyorlar"

— Rasim ARI (@RasimAri50) July 17, 2019

ORDU BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ GÜLER:

"Ordulusun diye her gün pancar çorbası içiyorsun sanıyorlar..."

— Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) July 16, 2019

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL

"Şanlıurfalısın diye her gün Çiğköfte, Lahmacun, Ciğer yiyorsun sanıyorlar"

— Zeynel Abidin BEYAZGÜL (@zabeyazgul) July 17, 2019

TRABZON BELEDİYE BAŞKANI: MURAT ZORLUOĞLU

"Trabzonlusun diye her gün hamsi yiyorsun sanıyorlar"