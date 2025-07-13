13 Temmuz Pazar günü ilk defa uygulanan AGS ve ÖABT sınavları iki oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. Sonuçların 13 Ağustos'ta açıklanacağı sınava 314 bin 150'si kadın, 97 bin 655'i erkek olmak üzere 411 bin 805 aday katılıyor. Peki, AGS ve ÖABT saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, sınav konuları nedir? İşte, 2025 AGS-ÖABT'ye dair detaylar...