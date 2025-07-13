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        Haberler Bilgi Gündem Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav oturum saatleri ile AGS-ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek?

        Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

        Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. İki oturum şeklinde yapılan sınav, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak. İlk defa gerçekleştirilen sınav için ilk oturumda 80, ikincisinde 50 çoktan seçmeli soru sorulacak. Peki, AGS ve ÖABT sınavları saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, 2025 AGS-ÖABT sınav oturum saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 07:51 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:48
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        13 Temmuz Pazar günü ilk defa uygulanan AGS ve ÖABT sınavları iki oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. Sonuçların 13 Ağustos'ta açıklanacağı sınava 314 bin 150'si kadın, 97 bin 655'i erkek olmak üzere 411 bin 805 aday katılıyor. Peki, AGS ve ÖABT saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, sınav konuları nedir? İşte, 2025 AGS-ÖABT'ye dair detaylar...

        2

        2025 AGS VE ÖABT SINAV OTURUM SAATLERİ

        İlk oturum olan MEB-AGS saat 10.15'te başladı, adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu ve 110 dakika cevaplama süresi verildi. AGS ilk oturum saat 12.05 itibarıyla tamamlandı.

        Saat 14.45'te başladı ÖABT'de ise adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre bunları 90 ya da 70 dakikada cevaplamaları istenecek.

        3

        2025 AGS SINAV KONULARI

        AGS sınavı; sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

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        2025 ÖABT SINAV KONULARI

        Sınavın ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nde ise adaylara alanlarına göre sorular yöneltilecek; biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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