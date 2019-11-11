Araştırma kuruluşu IDC, 2019 yılı 3. çeyrek akıllı telefon pazarına ilişkin rakamları duyurdu. Buna göre bu yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8’lik artışla 358.3 milyona çıktı. Bu yılın ikinci çeyreğinde göre yüzde 8.1 büyüyen pazarda, günlük ortalama akıllı telefon satış adedi de 4 milyonu buldu.

Markalar bazında pazardaki en büyük 5 oyuncunun sıralaması değişmezken, Apple ile arayı açan Çinli Huawei’i pazarın lideri Samsung’a bir adım daha yaklaştı.

IDC’nin rakamlarına göre 2019’un 3. çeyreğinde Samsung 78.2 milyon adetlik satışla yüzde 21.8, Huawei 66.6 milyon adetlik satışla yüzde 18.6 ve Apple ise 46.6 milyon adetlik satış rakamıyla toplam pazardan yüzde 13 pay aldı.

İLK 5'İN 3'Ü ÇİNLİ

2018 yılının üçüncü çeyreğinde ise pazar payları Samsung’un yüzde 20.3, Huawei’nin yüzde 14.6 ve Apple’ın ise 13.2 idi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde pazarda en çok telefon satan dördüncü büyük marka ise 32.7 milyon adetlik satış ve yüzde 9.1’lik pay ise bir diğer önemli Çinli marka Xiaomi oldu.

Xiaomi’nin hemen ardından yine Çinli bir marka olan Oppo, 31.2 milyon adetlik satış ve yüzde 8.7’lik pazar payı ile beşinci sırada yer aldı. Böylece en çok akıllı telefon satan ilk 5 markanın 3'ü Çinli, biri Güney Koreli ve biri de ABD'den heldi.

AKILLI TELEFON SATIŞLARINDA SON DURUM