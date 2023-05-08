Dünyanın teknoloji devleri, en büyük satış kalemleri arasında yer alan akıllı telefon sevkiyatında kan kaybetmeye devam ediyor. Pandemi sonrası dönemde tüm teknoloji firmaları gibi düşüş yaşayan akıllı telefon üreticileri 2022 yılını çok sert bir düşüşle kapatmıştı. IDC verilerine göre, akıllı telefon sevkiyatları son çeyrekte yüzde 18,3 ve 2022 toplamında yüzde 11,3'lük bir düşüşle yaşayarak tarihin en büyük gerilemesi ile karşı karşıya kalmıştı. 2023 yılı da ilk çeyrekte farklı bir senaryo çizmedi. Akıllı telefon pazarı bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7 daraldı.

Teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint'e göre genel akıllı telefon pazarının yıllık yüzde 14'lük ve çeyreklik bazda yüzde 7'lik bir düşüşle 2023'ün ilk çeyreğinde toplam 280,2 milyon sevkiyat birimiyle sonuçlandığını bildirdi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ÇİN'DE

IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker'a göre, ilk çeyrekte özellikle Çin bu düşüşün en büyük yaşandığı ülkeler arasında yer aldı. Ülkede 65,4 milyon akıllı telefon sevk edilirken yıllık bazda %11,8 düşüş yaşandı. Piyasa, COVID politikasının aralık ayında tamamen sona ermesine rağmen, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana çift haneli düşüşünü sürdürdü.

"2023 GEÇEN SENENİN GERİSİNDE KALACAK"

2023 yılı toplam pazar tahminleri ise 2022'nin de gerisinde kalacağı yönünde. Dünya çapında analizler yapan IDC'nin veri ve tahminlerine göre bu sene sonu toplam akıllı telefon pazarının 2022 yılında gerçekleşen 1,21 milyar adetlik rakamın yüzde 1,1 altında kalarak 1,19 milyar birime düşeceği yönünde. Firmanın tahminleri 2027 yılına kadar ise bu rakamın yeniden yükseleceği ve 1,37 milyar adete ulaşacağı yönünde.

SAMSUNG ADETTE LİDER GELİRDE GERİDE

Satış rakamları açısından çeyrek bazında en büyük rakibi Apple'ı geride bırakan Samsung, gelir konusunda gerisinde kaldı. Yıllık bazda gelirler yüzde 7'lik bir düşüş yaşarken 104 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi. İlk çeyrekte 60,6 milyon adetlik satış gerçekleştiren Samsung, sevkiyat hacimlerinde liderliği ele geçirirken, 58 milyon adette kalan Apple'ın işletme kârı açısından ilk çeyrekte gerisinde kaldı.