Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Cihaz
ABONE OL

Akıllı telefon satışlarında gerileme devam ediyor

2022'nin son çeyreğinde beklentilerin de üzerinde rekor bir gerileme yaşayan akıllı telefon sektörü, 2023'ün ilk çeyreğine de düşüş ile başladı. Geçen yılın toplam pazar lideri Samsung senenin son çeyreğinde gerisinde kaldığı Apple'ı, bu yılın ilk çeyreğinde geçmeyi başardı

Akıllı telefon satışlarında gerileme devam ediyor

Dünyanın teknoloji devleri, en büyük satış kalemleri arasında yer alan akıllı telefon sevkiyatında kan kaybetmeye devam ediyor. Pandemi sonrası dönemde tüm teknoloji firmaları gibi düşüş yaşayan akıllı telefon üreticileri 2022 yılını çok sert bir düşüşle kapatmıştı. IDC verilerine göre, akıllı telefon sevkiyatları son çeyrekte yüzde 18,3 ve 2022 toplamında yüzde 11,3'lük bir düşüşle yaşayarak tarihin en büyük gerilemesi ile karşı karşıya kalmıştı. 2023 yılı da ilk çeyrekte farklı bir senaryo çizmedi. Akıllı telefon pazarı bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7 daraldı.

Teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint'e göre genel akıllı telefon pazarının yıllık yüzde 14'lük ve çeyreklik bazda yüzde 7'lik bir düşüşle 2023'ün ilk çeyreğinde toplam 280,2 milyon sevkiyat birimiyle sonuçlandığını bildirdi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ÇİN'DE

IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker'a göre, ilk çeyrekte özellikle Çin bu düşüşün en büyük yaşandığı ülkeler arasında yer aldı. Ülkede 65,4 milyon akıllı telefon sevk edilirken yıllık bazda %11,8 düşüş yaşandı. Piyasa, COVID politikasının aralık ayında tamamen sona ermesine rağmen, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana çift haneli düşüşünü sürdürdü.

"2023 GEÇEN SENENİN GERİSİNDE KALACAK"

2023 yılı toplam pazar tahminleri ise 2022'nin de gerisinde kalacağı yönünde. Dünya çapında analizler yapan IDC'nin veri ve tahminlerine göre bu sene sonu toplam akıllı telefon pazarının 2022 yılında gerçekleşen 1,21 milyar adetlik rakamın yüzde 1,1 altında kalarak 1,19 milyar birime düşeceği yönünde. Firmanın tahminleri 2027 yılına kadar ise bu rakamın yeniden yükseleceği ve 1,37 milyar adete ulaşacağı yönünde.

SAMSUNG ADETTE LİDER GELİRDE GERİDE

Satış rakamları açısından çeyrek bazında en büyük rakibi Apple'ı geride bırakan Samsung, gelir konusunda gerisinde kaldı. Yıllık bazda gelirler yüzde 7'lik bir düşüş yaşarken 104 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi. İlk çeyrekte 60,6 milyon adetlik satış gerçekleştiren Samsung, sevkiyat hacimlerinde liderliği ele geçirirken, 58 milyon adette kalan Apple'ın işletme kârı açısından ilk çeyrekte gerisinde kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alman teknoloji tedarikçisi satışlarını 88,2 milyar Euro'ya çıkarttı
TEKNOLOJİ Satışları 88,2 milyar Euro'ya çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi
TEKNOLOJİ Martta 1427 teşvik belgesi verildi
ABD 7 yapay zeka enstitüsü kuruyor
TEKNOLOJİ ABD 7 yapay zeka enstitüsü kuruyor
Apple'ın kâr ve geliri düştü
TEKNOLOJİ Apple'ın kâr ve geliri düştü
Samsung 2023 model televizyonlarını tanıttı
TEKNOLOJİ 8K ekosistemi için kolları sıvadı
Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştı
TEKNOLOJİ Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştı
'KOBİ'lerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz'
TEKNOLOJİ 'KOBİ'lerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz'
Çevreye zararı tartışılan ‘Geleceğin teknolojisi’ dönüşüyor
TEKNOLOJİ Çevreye zararı tartışılan ‘Geleceğin teknolojisi’ ...
Sony hisseleri düşüş yaşadı
TEKNOLOJİ Sony hisseleri düşüş yaşadı
3 günde 925 bin kişi ziyaret etti
TEKNOLOJİ 3 günde 925 bin kişi ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.