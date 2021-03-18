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HaberlerOtomobilAksa Elektrik otomobilleri şarj edecek
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Elektriğini otomobillere verecek

Aksa Elektrik, elektrikli araçlara şarj istasyonu hizmeti kapsamında Aksa Şarj projesini hayata geçirdi. Şirketten yapılan açıklamada, ilk etapta Trump AVM ve Trump Rezidans’ta dört adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulduğu belirtildi. Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, "Yıl sonuna kadar ağırlıklı olarak İstanbul’da olmak üzere birçok noktada elektrikli araç şarj istasyonunu faaliyete geçireceğiz. AVM’ler ve iş merkezlerinin yanı sıra konutlarda da elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi

Aksa Elektrik otomobilleri şarj edecek
HABERTURK.COM

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Aksa Elektrik, elektrikli araç şarj istasyonlarıyla faaliyet alanını genişlettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirket e adıyla elektrikli araç şarj istasyonunu Trump AVM ve Trump Rezidans ’ta kurarak hizmet vermeye başladı.

Trump AVM ve Trump Rezidans'ta toplam dört adet elektrikli araç şarj istasyonuyla faaliyetine başlayan Aksa Şarj'ın, 2021 yılı içerisinde farklı noktalarda da şarj istasyonlarını hayata geçirerek hizmetini yaygınlaştırması hedefleniyor.

Yalnızca bir elektrik tedarik şirketi olmadıklarını ve enerjinin olduğu birçok alanda faaliyetlerini genişletmeye devam ettiklerini belirten Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, "Elektrikli araçlara olan talep tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artıyor. Aksa Şarj markası altında elektrikli araç istasyonlarımızla Türkiye’nin elektrikli araç geleceğine katkı sağladığımız ve sorumluluk aldığımız için mutluyuz" dedi.

Yıl içerisinde farklı noktalarda da şarj istasyonu yatırımlarına devam edeceklerini belirten Kirazlı, "Yıl sonuna kadar ağırlıklı olarak İstanbul’da olmak üzere birçok noktada elektrikli araç şarj istasyonunu faaliyete geçireceğiz. AVM’ler ve iş merkezlerinin yanı sıra konutlarda da elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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