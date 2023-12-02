Aksaray'da pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı
Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Kaan K. (41), Onur K. (38) ve Abdullah D. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah D, pompalı tüfekle Kaan K. ve Onur K'yi yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaan K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Abdullah D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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