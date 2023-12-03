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        Aksaray'da 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

        Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 21:05 Güncelleme: 03.12.2023 - 21:05
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        Aksaray'da 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
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        Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

        Coğlaki Mahallesi'nde Samet A. (15) ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Samet A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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