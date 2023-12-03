Aksaray'da 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Coğlaki Mahallesi'nde Samet A. (15) ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Samet A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Samet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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