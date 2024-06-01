Muğla'da, 5 yıl önce geldiği Ortaca ilçesinin Ekşiliyurt Mahallesi'nde oturan ve bahçe ve bakım işlerine bakan Selahattin Y., birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18), 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için önceki gün bir televizyon programına katıldı.

KAYIP KIZLAR TV PROGRAMINA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre kayıp olduğu belirtilen F.T.B. ve B.D. ise dün aynı televizyon programına çıktı.

"CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIK" DEDİLER F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Y. tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyledi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ Selahattin Y. ise 2 kızın kedisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü. F.T.B. ve B.D.'nin programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. REKLAM

ŞÜPHELİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selahattin Y.'yi evinde gözaltına aldı. Selahattin Y. ile gözaltına alınan kızların annesi, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi.