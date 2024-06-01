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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da Selahattin Y., TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı | Son dakika haberleri

        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!

        Muğla'da, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için televizyon programına çıkan Selahattin Y., 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte olduğun kadının emniyete getirilmesi sırasında vatandaşların linç girişimini polis önledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 08:25 Güncelleme: 01.06.2024 - 08:25
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        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
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        Muğla'da, 5 yıl önce geldiği Ortaca ilçesinin Ekşiliyurt Mahallesi'nde oturan ve bahçe ve bakım işlerine bakan Selahattin Y., birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18), 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için önceki gün bir televizyon programına katıldı.

        KAYIP KIZLAR TV PROGRAMINA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre kayıp olduğu belirtilen F.T.B. ve B.D. ise dün aynı televizyon programına çıktı.

        "CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIK" DEDİLER

        F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Y. tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyledi.

        SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

        Selahattin Y. ise 2 kızın kedisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü. F.T.B. ve B.D.'nin programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti.

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        ŞÜPHELİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

        Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selahattin Y.'yi evinde gözaltına aldı. Selahattin Y. ile gözaltına alınan kızların annesi, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

        Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi.

        LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI

        Şüpheliyi linç etmek isteyen vatandaşlar polis ekiplerince engellendi.

        O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Selahattin Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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