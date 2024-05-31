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        Haberler Magazin Burak Sergen ile Gizem Şağban evlendi

        Burak Sergen ile Gizem Şağban evlendi

        Burak Sergen, 4'üncü kez nikâh masasına oturdu. Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 22:59 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:08
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        Evlendiler
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlendi. Çiftin düğünü, Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi.

        Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, Gizem Şağban ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturdu.

        Burak Sergen, 1991–1992 arasında; şarkıcı Pamela Spence, 1999 – 2018 arasında; Işıl Sergen, 2021 – 2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.

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