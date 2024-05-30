Burak Sergen'in dördüncü kez evlenecek olması, akıllara "Hangi ünlü, kaç kez evlendi?" sorusunu getirdi. Çok sayıda evlilik yapan diğer ünlüler ise şöyle;



AHU TUĞBA (7)



Adını açıklamadığı okul arkadaşı (1971 - 1971)

Mustafa Ulusoy (1981 - 1983)

Nazif Kavi (1983 - 1984)

Süha Kutlu (1984 - 1984)

Osman Soyer (1988 - 1988)

Pascal Levaseur (1991 - 1992)

Timmy Alejtanij (1992 - 1998)