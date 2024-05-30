Burak Sergen evleniyor
Oyuncu Burak Sergen'in, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile evlilik kararı aldığı ortaya çıktı. Çiftin düğünü yarın gerçekleşecek
Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu buldu.
63 yaşındaki ünlü oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı.
Çiftin düğünü, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilecek.
Daha önce üç kez nikâh masasına oturan Burak Sergen, 1991–1992 arasında; şarkıcı Pamela Spence, 1999 – 2018 arasında; Işıl Sergen, 2021 – 2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.
Oyuncunun, Işıl Sergen ile birlikteliğinden 15 yaşında Cansın adında oğlu var.
Burak Sergen'in dördüncü kez evlenecek olması, akıllara "Hangi ünlü, kaç kez evlendi?" sorusunu getirdi. Çok sayıda evlilik yapan diğer ünlüler ise şöyle;
AHU TUĞBA (7)
Adını açıklamadığı okul arkadaşı (1971 - 1971)
Mustafa Ulusoy (1981 - 1983)
Nazif Kavi (1983 - 1984)
Süha Kutlu (1984 - 1984)
Osman Soyer (1988 - 1988)
Pascal Levaseur (1991 - 1992)
Timmy Alejtanij (1992 - 1998)
SEDA SAYAN (7)
Rıdvan Kılıç (1987 - 1987)
Sinan Engin (1990 - 1995)
Soner Yapcacık (1998 - 1999)
Tuncay Kıratlı (2000 - 2001)
Gökhan Şükür (2004 - 2005)
Onur Şan (2008 - 2010)
Çağlar Ökten (2022 - )
GÖNÜL YAZAR (6)
Necdet Yazar (1952 - 1954)
Bedii Çapa (1956 - 1959)
Özden Çelik (1962 - 1963)
Ercan Akın (1972 - 1972 )
Sinan Bilsel (1979 - 1981)
Fahrettin Akçınar ( 1997 - 1998)
ESRA AKKAYA (5)
Arda Doktor (1993 - 1995 )
Yetkin Dikinciler (1999 - 2000)
Fırat Kaya (1999 - 2000)
Kudret Sabancı (2004 - 2006)
Harun Uygural (2009 - 2015)
HÜMEYRA (5)
Haluk Aşkın (1967 - 1969)
Fikret Hakan (1971 - 1971)
Mithat Bigat (1972 - 1979)
Ömer Kavur (1981 - 1983)
Jimmy Cicero (1999 - 2001)
MEHMET ALİ ERBİL (5)
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1985 -1985)
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (İkinci kez / 1980 -1982)
Nergis Kumbasar (1989 - 1996)
Sedef Altuntaş (2001 - 2003)
Tuğba Coşkun (2005 - 2011)
YEŞİM SALKIM (5)
Mustafa İmre (1988 - 1990)
Hakan Uzan (1998 - 2001)
Arben İçli (2003 - 2005)
İlker İnanoğlu (2006 - 2007)
Hakan Eratik (2009 - 2015)
CEM KARACA (4)
Meriç Başaran (1968 - 1970)
Feride Balkan (1972 - 1989)
Semra Özgür (1993 - 2000)
İlkim Karaca (2001 - 2004)
EBRU GÜNDEŞ (4)
Hamdi Vardar (1991 - 1993)
Ömer Durak (2002 - 2003)
Reza Zarrab (2010 - 2021)
Murat Osman Özdemir (2024-)
SEREN SERENGİL (4)
Ozan Kaçmaz (2000 - 2002)
Cengiz İmren (2002 - 2005)
Musa Aytun (2006 - 2010)
Yaşar İpek (2018 - 2020)
ADNAN ŞENSES (4)
Suzan Yakar Rutkay (1959 - 1963)
Meral Tunalı ( 1964 - 1968)
Hayal Devran (1984 - 1984)
Lale Şenses ( 1990 - 2013)
EMEL SAYIN (4)
İsmet Kasapoğlu (1966 - 1975)
İsmet Kasapoğlu (İkinci kez / 1976 - 1979)
Selçuk Aslan (1979 - 1981)
David Younes (1986 - 1999)
SEZEN AKSU (4)
Hasan Yüksektepe (1972 - 1972)
Ali Engin Aksu (1974 - 1978)
Sinan Özer (1981 - 1983)
Ahmet Mutlu (1993–1997)
CEYDA DÜVENCİ (3)
Kaan Girgin (2000 - 2002)
Engin Akgün (2008 - 2013)
Bülent Şakrak (2015 - 2023)
ZUHAL OLCAY (3)
Selçuk Yöntem (1976 - 1979)
Zafer Olcay (1980 - 1987)
Haluk Bilginer (1992 - 2004)
DEMET AKALIN (3)
Oğuz Kayhan (2006 - 2006)
Önder Bekensir(2010 - 2010)
Okan Kurt (2012 - 2018)
VİLDAN ATASEVER (3)
Taylan Kılınç (2001 - 2007)
İsmail Hacıoğlu (2010 - 2015)
Mehmet Erdem (2021 - )