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        Aksaray´da 15 yaşındaki çocuk, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı

        AKSARAY'daS.A. (15), sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 22:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:00
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        Aksaray´da 15 yaşındaki çocuk, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı
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        AKSARAY'daS.A. (15), sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.  

        Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi'nde, sokakta meydana geldi. S.A., sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü 2 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kalçasından bıçakla yaralanan S.A. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken o esnada S.A., kendisini cep telefonuyla arayan kişilere ''Beni bıçakladılar. Hastaneye gelin'' diyerek bilgi verdi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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