Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası dünyanın en fazla bilinen ve en fazla kullanılan imzalarından biri.

Otomobillerin camlarında, rozetlerde, flamalarda, posterlerde, pek çok hediyelik eşyada, hatta dövme olarak bedenlerde görülen Atatürk'ün hafızalara kazınan imzasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından bir açıklama yapıldı.

Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarının da paylaşıldığı açıklamada, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı anlatıldı.