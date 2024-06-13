Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı. Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı belirtildi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası dünyanın en fazla bilinen ve en fazla kullanılan imzalarından biri.
Otomobillerin camlarında, rozetlerde, flamalarda, posterlerde, pek çok hediyelik eşyada, hatta dövme olarak bedenlerde görülen Atatürk'ün hafızalara kazınan imzasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından bir açıklama yapıldı.
Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarının da paylaşıldığı açıklamada, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı anlatıldı.
İŞTE ATATÜRK'ÜN 6 FARKLI ORİJİNAL İMZASI
Yetkililer, Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzasının yer aldığı fotoğrafları da basın mensupları ile paylaştı.
Fotoğraflarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken, 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nden sonra, 1922'de Başkomutan olarak Büyük Taarruz'dan sonra, 1928'de Harf İnkılabı'ndan sonra ve 1934'te Soyadı Kanunu'ndan sonra kullandığı orijinal imzaları yer aldı.