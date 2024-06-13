Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.423,88 %2,54
        DOLAR 32,3014 %-0,05
        EURO 35,1252 %0,50
        GRAM ALTIN 2.405,34 %-0,41
        FAİZ 43,10 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,49 %-1,32
        BITCOIN 67.633,00 %-0,66
        GBP/TRY 41,5002 %0,27
        EUR/USD 1,0816 %0,06
        BRENT 82,26 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 3.932,73 %-0,41
        Haberler Ekonomi Emlak Konut satış rakamları açıklandı - Emlak Haberleri

        Son dakika haberi Konut satış rakamları açıklandı

        Türkiye genelinde konut satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Dar ve orta gelirlinin konut alma umudu olan kredili satışlar sadece 9 bin 909'da kalırken, nakdi bulunanlar konuta ulaşmakta zorluk yaşamadı. Peşin ve diğer satışlar 100 bin 679 olarak kayıtlara geçti. Kredili satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 düştü, peşin ve diğer satışlar yüzde 17,3 arttı

        Giriş: 13.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut satış rakamları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK, Türkiye genelinde mayıs ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. Toplam satış sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.

        Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

        Kredili konut satışı mayısta sadece 9 bin 909 olurken, peşin ve diğer (senet, inşaat şirketi kampanyası vs) satış türünde 100 bin 679 konut el değiştirdi. Alt ve orta gelir grubunun konut alma umudu olan kredili satış sayısı son dönemde olduğu gibi yerinde saydı, nakdi olanlar ise konuta rahat ulaştı. Peşin ve diğer satışla el değiştiren konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 arttı.

        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar

        ORTALAMA FİYAT 3 MİLYONUN ÜZERİNDE

        TCMB'nin yayımladığı son Konut Fiyat Endeksi'ne göre Türkiye'de 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 3 milyon 188 bin TL... Yani kenarda milyonları olanlar, konuta rahatça ulaşırken, dar ve orta gelir grubu, umutlarını geleceğe bıraktı.

        İPOTEKLİ SATIŞIN TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ PAYI
        Yıl Pay
        2013 39.8
        2014 33.4
        2015 33.7
        2016 33.5
        2017 33.6
        2018 20.1
        2019 24.7
        2020 38.2
        2021 19.7
        2022 18.9
        2023 14.5
        2024 9.6

        2013'te toplam satış içerisinde kredili satışın payı yüzde 40'a yakınken, 2023'te yüzde 14,5'a 2024'ün ilk 5 ayında ise 9.6'ya kadar geriledi.

        OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE TOPLAM SATIŞ YÜZDE 3,4 AZALDI

        Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 465 bin 761 olarak gerçekleşti.

        İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 9 BİN 909 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalış göstererek 9 bin 909 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 azalışla 44 bin 602 oldu.

        REKLAM

        Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316'sı; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 10 bin 629'u ilk el satış olarak gerçekleşti.

        DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 100 BİN 679 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

        Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 421 bin 159 oldu.

        İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 35 BİN 558 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 147 bin 899 olarak gerçekleşti.

        İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 75 BİN 30 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

        Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalış göstererek 75 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalışla 317 bin 862 olarak gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        Milli coşku
        Milli coşku
        Florida'da sel felaketi
        Florida'da sel felaketi
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Fırtına Deresi dehşetinde 2 çocuk boğulmuştu! Sıcak gelişme!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Komşuda kavuran sıcak!
        Komşuda kavuran sıcak!
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Çocuk işçi yasağında çelişki