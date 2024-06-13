Konut satış rakamları açıklandı

TÜİK, Türkiye genelinde mayıs ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. Toplam satış sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

Kredili konut satışı mayısta sadece 9 bin 909 olurken, peşin ve diğer (senet, inşaat şirketi kampanyası vs) satış türünde 100 bin 679 konut el değiştirdi. Alt ve orta gelir grubunun konut alma umudu olan kredili satış sayısı son dönemde olduğu gibi yerinde saydı, nakdi olanlar ise konuta rahat ulaştı. Peşin ve diğer satışla el değiştiren konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 arttı.

Biri harcar biri bakar ORTALAMA FİYAT 3 MİLYONUN ÜZERİNDE TCMB'nin yayımladığı son Konut Fiyat Endeksi'ne göre Türkiye'de 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 3 milyon 188 bin TL... Yani kenarda milyonları olanlar, konuta rahatça ulaşırken, dar ve orta gelir grubu, umutlarını geleceğe bıraktı. İPOTEKLİ SATIŞIN TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ PAYI Yıl Pay 2013 39.8 2014 33.4 2015 33.7 2016 33.5 2017 33.6 2018 20.1 2019 24.7 2020 38.2 2021 19.7 2022 18.9 2023 14.5 2024 9.6 2013'te toplam satış içerisinde kredili satışın payı yüzde 40'a yakınken, 2023'te yüzde 14,5'a 2024'ün ilk 5 ayında ise 9.6'ya kadar geriledi. OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE TOPLAM SATIŞ YÜZDE 3,4 AZALDI Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 465 bin 761 olarak gerçekleşti. İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 9 BİN 909 OLARAK GERÇEKLEŞTİ Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalış göstererek 9 bin 909 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 azalışla 44 bin 602 oldu.

REKLAM Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316'sı; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 10 bin 629'u ilk el satış olarak gerçekleşti. DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 100 BİN 679 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 421 bin 159 oldu. İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 35 BİN 558 OLARAK GERÇEKLEŞTİ Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 147 bin 899 olarak gerçekleşti.