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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığından önemli açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı AB ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirme açıklaması yaptı. Açıklamada öne çıkan konu Kıbrıs meselesi oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hukuk dışı tutumu kınanırken tansiyonun düşürülmesi için önlem alınması gerektiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 20:13 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:13
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        Dışişleri Bakanlığından önemli açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bir değerlendirme metni paylaştı. Yayımlanan açıklamada Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilirken diğer yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hukuk dışı tavrına dikkat çekilerek uyarılarda bulunuldu.

        Dışişleri Bakanlığı yayımladığı metinde şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’nin aday ülke statüsü ve kilit rolüne vurgu yapılmasını doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Özellikle, Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantılarının yeniden başlatılması ve Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye geri dönecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

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        Ülkemizin makroekonomik politikalarda kaydettiği ilerlemeye atıfta bulunulmasını ve Gümrük Birliği’nin uygulanmasından kaynaklanan ticari sorunların çözümünde attığımız olumlu adımların karşılık bulmuş olmasını önemsiyoruz.

        Benzer şekilde, Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması yönündeki çalışmaların ve Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki girişimlerimizin öneminin teslim edilmiş olmasını dürüst bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.

        Bununla birlikte, AB'nin ülkemizin iç siyasi dinamikleri konusundaki değerlendirmelerini reddediyoruz. Bu görüşler, nesnellikten uzak ve tek taraflı bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır.

        Konsey sonuçlarında Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının gerçeklerle bağdaşmayan, hukuk dışı ve maksimalist görüşlerinin de tekrarlandığı görülmektedir. Öte yandan, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygıları ve haklı politikaları gözardı edilmiştir. AB’nin Kıbrıs Rum tarafının sözcülüğünü yapması ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını gözardı etmesinin, Ada’da çözüme ulaşılmasının önündeki en büyük engel olduğunu hatırlatıyoruz.

        AB üyeliği Türkiye’nin stratejik hedefidir. Buna karşılık olarak AB’nin ülkemizin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koyması gerekmektedir.

        Bu çerçevede, Türkiye-AB ilişkilerini kısıtlayan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Konseyi kararının tamamen kaldırılmasını bekliyoruz.

        Başta siyasi olmak üzere, enerji ve ulaştırma alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları ile Ortaklık Konseyi’nin 2025 yılı içinde yapılması, Konsey sonuçlarında da vurgulanan dış politika ve bölgesel konular dâhil, her alanda diyaloğumuzun ve iş birliğimizin artmasını sağlayacaktır."

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