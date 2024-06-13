Galatasaray transferde temmuz ayına kadar 'açılmayacak'

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluk sevincini yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer stratejisini belirlemek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kulüp, haziran ayı sonunda gerçekleştireceği Sportif AŞ atamalarıyla birlikte yeni döneme dair önemli adımlar atmayı planlıyor.

SPORTİF AŞ'YE EKLEMELER OLACAK

Galatasaray'da Sportif AŞ'de Erden Timur'dan boşalacak başkan vekilliği koltuğuna yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu oturacak. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ'ye bu dönem için eklemeler de yapılacak.

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Galatasaray Emlak AŞ Yönetim Kurulu üyesi olan Ömer Sarıgül'ün yeni dönemde Sportif AŞ'ye atanması bekleniyor. Sarıgül'ün yanı sıra Abdullah Kavukçu'nun da Sportif AŞ'ye girme ihtimali son derece yüksek. TRANSFERDE ADIMLAR DİKKATLİ ATILACAK Galatasaray yönetimi, yine bu ay ve temmuz ayı başında gerçekleşecek kongre öncesinde transferde maddi açıdan dikkatli olmayı hedefliyor. Şampiyon kadronun omurgasını korumayı planlayan sarı-kırmızılılar, transferde çok fazla takviye yapmayı düşünmüyor.