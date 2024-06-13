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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray transferde temmuz ayına kadar 'açılmayacak' - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray transferde temmuz ayına kadar 'açılmayacak'

        Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer için yol haritası da şekilleniyor. Haziran ayı sonunda hem Sportif AŞ atamalarını gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılı kulüp, taşınmazlara dair yapılacak kongre öncesinde transferde maddi olarak çok açılmamayı hedefliyor

        Giriş: 13.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:44
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        Temmuza kadar açılmayacak
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        Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluk sevincini yaşayan Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer stratejisini belirlemek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kulüp, haziran ayı sonunda gerçekleştireceği Sportif AŞ atamalarıyla birlikte yeni döneme dair önemli adımlar atmayı planlıyor.

        SPORTİF AŞ'YE EKLEMELER OLACAK

        Galatasaray'da Sportif AŞ'de Erden Timur'dan boşalacak başkan vekilliği koltuğuna yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu oturacak. Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ'ye bu dönem için eklemeler de yapılacak.

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        Galatasaray Emlak AŞ Yönetim Kurulu üyesi olan Ömer Sarıgül'ün yeni dönemde Sportif AŞ'ye atanması bekleniyor. Sarıgül'ün yanı sıra Abdullah Kavukçu'nun da Sportif AŞ'ye girme ihtimali son derece yüksek.

        TRANSFERDE ADIMLAR DİKKATLİ ATILACAK

        Galatasaray yönetimi, yine bu ay ve temmuz ayı başında gerçekleşecek kongre öncesinde transferde maddi açıdan dikkatli olmayı hedefliyor. Şampiyon kadronun omurgasını korumayı planlayan sarı-kırmızılılar, transferde çok fazla takviye yapmayı düşünmüyor.

        Önceliğini sağ bek ve orta sahaya veren Galatasaray kulübün taşınmazlarına dair yapılacak olan kongrede mali durumunu da göz önünde bulundurarak, transfer harcamalarında titiz davranıyor.

        YÜKSEK MALİYETLİ OYUNCULAR İÇİN ACELE EDİLMİYOR

        Kulübün uzun vadede sağlam bir ekonomik yapıya sahip olmasını hedefleyen sarı-kırmızılılar, yüklü bonservis bedeli beklenen oyuncular için dirsek temasında bulunsa da bonservisi elinde olan yıldızlarla görüşmelerini de hızlandırdı.

        Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, az ve öz takviye ile geçen yaz yaşanan tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.

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