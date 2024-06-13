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        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile ikili ve heyetler arası görüşmeye katılacak, iki lider ortak basın toplantısında konuşacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
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        İspanya'da diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Moncloa Sarayı'dan resmi törenle karşılanacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili ve heyetler arası görüşmeye katılacak, anlaşmaların imza töreninin ardından Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, resmi öğle yemeğine iştirak edecek.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSPANYA KRALI İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya gelmişti. Madrid'deki görüşmede, Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı bilgisi verilmişti.

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        Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.

        İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.

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