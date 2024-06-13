Taylor Swift konseri deprem etkisi yarattı
Taylor Swift'in İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da verdiği konserler sismik faaliyetlerin gözlemlenmesine yol açtı. İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu, özellikle hangi şarkılarda deprem etkisinin arttığını açıkladı
Rekortmen şarkıcı Taylor Swift'in hayranları sismik aktivite yarattı. Edinburgh'daki konser alanından kilometrelerce uzakta deprem ölçümleri yapıldı.
34 yaşındaki ABD'li pop yıldızının 'Swifties' diye anlandırılan 70 binden fazla hayranı, geçen hafta sonu şarkıcının Murrayfield Stadyumu'ndaki 'Eras' adlı turne gösterisine akın etti.
İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu, Taylor Swift'in İskoçya'daki konserlerinde buluşan binlerce hayranının deprem etkisi yarattığını açıkladı.
İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre, Taylor Swift'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden ve dans eden seyirciler, konser mekanından 6 kilometre uzaktaki deprem izleme istasyonlarında sismik aktivitenin kaydedilmesine yol açtı.
ÜÇ ŞARKI DAHA ÇOK SARSTI
Kurum, Edinburgh'da üç gece konser veren Taylor Swift'in her üç konserinde benzer bir yol izlediğini; 'Ready For It?', 'Cruel Summer' ve 'Champagne Problems' şarkılarının her gece en önemli sismik aktivitelere yol açtığını söyledi.
Taylor Swift'in Seattle ve Los Angeles'taki performanslarında da benzer sismik aktivite kaydedilmiş, Seattle konseri 2,3 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer aktivite yaratmıştı.
Taylor Swift'in dünya çapındaki turnesi, dünyanın en çok hasılat yapan konser turnesi olma özelliği taşıyor. Swift, Britanya turu kapsamında Londra'da 8 konser verecek. Ünlü ismin dünya turnesi gelirinin 2 milyar doları aşması bekleniyor.