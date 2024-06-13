Son dakika haberi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst İstanbul'da!

Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a kavuştu. Hollandalı teknik adamı taşıyan uçak, saat 16.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Giovanni van Bronckhorst için Başkan Hasan Arat’ın katılımıyla yarın (14 Haziran Cuma) saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecek. 49 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul ise, "Hocamıza hoş geldin diyorum. Cuma günü saat 11.00'de basın toplantısı olacak. Orada daha detaylı açıklamaları hem hocamız hem başkanımız yapacaktır. Ben yönetim kurulu adına hoş geldin diyorum hocamıza. Beşiktaş'a ve hocamıza hayırlı olsun" dedi.

Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a gelmesinin ardından, "Çok mutluyum burada olduğum için. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. İlk görüşmeyi yaptık, yarın basın toplantısı olacak. Bu kulübe hak ettiği başarıları ve kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum. Herkesle birlikte çalışacağız ve başarılar elde etmeye çalışacağız" diye konuştu.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda’nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.

Gio lakabıyla tanınan van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier Lig, 2 kez İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), 1 kez İngiltere Lig Kupası, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Hollanda Kupası kazandı.

Van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası’nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası’nda finalde İspanya’ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.

Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord’da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Van Bronckhorst, Glasgow Rangers’ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı.