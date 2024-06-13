Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, okulda düzenlenen mezuniyet törenine bir öğrencinin alınmaması üzerine iki eğitim müfettişinin görevlendirildiği duyuruldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle alana alınmadı. Öğrenciler ve aileleri, okul yönetimine tepki gösterirken, bölgeye jandarma ekibi de sevk edildi. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan'ın okula gelmesiyle öğrencilerin tamamı mezuniyet törenine katıldı.