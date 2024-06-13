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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı - Savunma Sanayi Haberleri

        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı

        Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:00
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        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
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        MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.

        Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 denizaltının üçüncüsü olan TCG Muratreis'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza 7 Haziran'da çekildiğini bildirdi.

        Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE A.Ş.) Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı olacak BORAN'ın, Karapınar Atış Alanı'nda yapılan sevkiyat öncesi test ve muayene işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet 'Vuran' aracı Gürcistan'a ihraç edilmiştir. Yine, Malezya ile ASFAT arasında 'A400M, S-70A, CN-235 ve C-130' uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin işbirliği çerçeve anlaşması imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.

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