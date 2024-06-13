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        Haberler Magazin Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, son yolculuğuna uğurlandı

        Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Murat Soydan, Ataköy 5'inci kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:15
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        Yeşilçam'ın jönüne veda
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        Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan, salı günü vefat etti. 83 yaşındaki Soydan'ın acı haberini kızı Mehveş Soydan; "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" şeklinde duyurdu.

        200'den fazla filmde ve TV dizisinde rol alan Murat Soydan, 'Zulüm" adlı filmindeki rolüyle 1972'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü' kazandı.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Murat Soydan, Ataköy 5'inci kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        Murat Soydan'ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına, ünlü oyuncunun yakınları ve meslektaşları katıldı.

        Murat Soydan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

        'GENÇ NESİL HEP BÖYLE HAYIRSIZ'

        Murat Soydan'ın meslektaşı ve dostu Nuri Alço, sinema sektöründen cenaze namazına katılımın az olmasına sitem ederek şunları söyledi; "Bütün Yeşilçam’ın burada olması lâzımdı. Murat’ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lâzımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi.”

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