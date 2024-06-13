Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan, salı günü vefat etti. 83 yaşındaki Soydan'ın acı haberini kızı Mehveş Soydan; "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" şeklinde duyurdu.

Murat Soydan'ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına, ünlü oyuncunun yakınları ve meslektaşları katıldı.

Murat Soydan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

'GENÇ NESİL HEP BÖYLE HAYIRSIZ'

Murat Soydan'ın meslektaşı ve dostu Nuri Alço, sinema sektöründen cenaze namazına katılımın az olmasına sitem ederek şunları söyledi; "Bütün Yeşilçam’ın burada olması lâzımdı. Murat’ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lâzımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi.”