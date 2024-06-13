Bu ihtimal küçük gibi görünse de kuvvetli bir dolu yağışı gibi ekstrem bir hava olayının, yüzde 10 ve üzerinde bir ihtimalle gerçekleşebilecek olması ciddiye alınması gereken bir durumdur. İstanbul’da kuvvetli rüzgar, sağanak ve olası dolu yağışlarını tahmini olarak saat 12 ila 16 arasında yaşayabiliriz, bu saatlerin öncesinde de yağış kuzey ilçelerde başlamış olabilir.