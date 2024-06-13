UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu: "Gazze kıyamet sonrası gibi, yaşananlar düşünebileceğimizin ötesinde"

Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Habertürk TV'den Sena Alkan'a konuştu.

Soru: BMGK geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı ateşkes planını onayladı ama tam da biz burada sizinle bir araya gelmişken Hamas'tan gelen yanıtla ateşkesin çöktüğü bilgisi geldi. Sorun nerede sayın Genel Komiser? Neden bu ateşkes çıkmazı çözülemiyor?

Lazzarini: Çözülemeyen sorunun nerede olduğunu bilmiyorum ama bildiğim şu: ateşkesin ilan edilememesi tam bir felaket, Gazze’deki insanlar için bir felaket, rehineler ve aileleri için bir felaket. Harcadığımız her günü içerisinden geçtiğimiz bu dayanılmaz trajediyi derinleştiriyor.

Soru: İsrail geçtiğimiz günlerde Nuseyrat mülteci kampına bir baskın yaptı. 4 rehineyi kurtarmak için 250’den fazla sivili öldürdü. Bazı iddialar var medyaya dolaşan ABD’nin geçici limanının kullanıldığı, İsraillilerin bir yardım tırıyla yerinden edilmiş Filistinli gibi geldiği iddiaları. Kurumunuz direkt olarak birinci elden Gazze'deki durumu gözlemleyen bir kurum. Sizde bu iddiaları destekleyecek bilgi var mı? REKLAM Lazzarini: Bizdeki bilgi de medyada dolaşanlar kadar daha fazlasını biz de bilmiyoruz. Rehinelerin kurtarılması tabi ki iyi bir gelişme ama bu gelişme Nuseyrat mülteci kampında çok sayıda insanın katledilmesinin gölgesinde kalmış bir gelişme. ABD’nin geçici limanı konusuna gelince: eğer geçici limanın saldırıda kullanıldığına dair gördüğümüz tüm bu iddialar doğruysa bu gelecekte bu limanın yardımların ulaştırılması için kullanılması konusundan büyük bir ödün anlamına gelecek.

Soru: BM uzmanları ve insan hakları uzmanları İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını düşünmek için yeterli delil var açıklaması yapıyor. Sizce İsrail Gazze’de soykırım mı yapıyor? Lazzarini: Savaşın başından bu yana, UNRWA ve bizim gibi kuruluşların hepsi nüfusun çok büyük bir acı içerisinde olduğuna dair düzenli olarak bilgiler paylaşıyor. Ben çok kez birçok vesileyle söyledim: Bu savaş eğer öldürülen insanların sayısına, öldürülen çocukların sayısına, yıkımın boyutuna, defalarca kez yerinden edilmek zorunda kalmış Filistinlilerin haline bakarsanız eşsiz derecede, benzeri yok. Bir açıdan daha bu böyle, o da Gazze’de hakim olan açlık ve kıtlık seviyesi ki bu bölge daha önce hiç açlık ve kıtlıkla karşılaşmamış bir bölge. Bu bir trajedi. Bu daha önce görülmemiş düzeyde ve hatta bazen hayal edebileceğimizin ötesinde bir trajedi. Bunu yasal tanımını ise ben karar merci olan bizzat hukukçulara bırakıyorum.

REKLAM Soru: Açlıktan bahsettiniz. Son bilgi nedir? Gazze'de açlık ne durumda? Lazzarini: İki hafta içerisinde yeni bir değerlendirmemi olacak ama şunu söyleyeyim son raporumuz: yıkıcı boyutlara varmış açlık ve yetersiz beslenme halinin ağırlıklı kuzeyde hakim olduğunu ve bunun güneyde de bazı bölgelerde başladığını, buraların da açlığın eşiğinde olduğunu ve bazı çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan hayatını kaybetmeye başladığını söylüyordu. Şimdi yeni rapor bu durumun ne noktaya evrildiğini bize söyleyecek ama bugünden söyleyebileceğim şu ki: Saldırının başından bu yana, Gazze'ye giren yardımlar 2 katı oranında azaldı bu yüzden raporda durumun özellikle 1 milyon 800 bin insanın bulunduğu güneyde daha da kötüleştiğini ancak Kuzey’de yardımlara erişimin daha dengeli olmaya başladığı ve durumun stabil hale geldiğini gösteren bir rapor olacak.

Soru: Çok fazla BM çalışanı öldürüldü, çok fazla okul ve kurumunuz İsrail tarafından hedef alındı, yetkililerinizin Gazze girişi kesildi. Sizce İsrail size karşı direkt bir düşmanlık içinde mi? REKLAM Lazzarini: Bildiğiniz gibi UNRWA Gazze’de bir hedef. 190’dan fazla personelimiz öldürüldü. 170’den fazla okulumuz, kurumumuz ya hasar aldı ya tamamen ortadan kaldırıldı. İhtiyaç halindeki insanlara ulaşmaya çalışan konvoyumuz vuruldu. İhtiyaç halindeki insanlara erişimimiz engellendi. Aynı zamanda Kudüs’te, yereller ana merkezimize yürüdü, önünde eylemler yaptı ve bizim ortadan kaldırılmamızı lağvedilmemizi istedi. Ve bu talep İsrail parlamentosunda yasama gücü olan hükümet içindeki İsrailli siyasilerce dile getirildi, savunuldu. Bazı politika yapıcılar organizasyonumuzu terörist olarak etiketlemek istedi, İsrail kontrolündeki topraklardan ayrılmamızı istediler. İnanıyorum ki; bu yaklaşımı BM’ye karşı alınan bu tutumu püskürtmemiz ve buna tepki göstermemiz lazım yoksa bunun yakında yeni bir düstur haline gelmesi riskiyle karşı karşıya kalacağız.