Terzic gitti, Nuri Şahin, Dortmund'un başına geçiyor

Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Borussia Dortmund, kupayı Real Madrid'e kaptırmıştı. Alman devinin teknik direktörlüğünü yapan Edin Terzic ise sürpriz bir kararla görevi bıraktı. Terzic'in yerine gelecek isimle ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TERZIC İSTİFASINI SUNDU Sky'ın haberine göre Edin Terzic, Borussia Dortmund yönetimine istifasını sundu. Alman ekibi, Edin Terzic'in istifasını resmen kabul etti ve görevine son verdi.