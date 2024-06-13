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        Haberler Spor Futbol Almanya Terzic gitti, Nuri Şahin, Dortmund'un başına geçiyor - Futbol Haberleri

        Terzic gitti, Nuri Şahin, Dortmund'un başına geçiyor

        Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in görevinden ayrıldığı açıklandı. Bu sürpriz ayrılık sonrası Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 14:23 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:23
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        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
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        Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Borussia Dortmund, kupayı Real Madrid'e kaptırmıştı. Alman devinin teknik direktörlüğünü yapan Edin Terzic ise sürpriz bir kararla görevi bıraktı. Terzic'in yerine gelecek isimle ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        TERZIC İSTİFASINI SUNDU

        Sky'ın haberine göre Edin Terzic, Borussia Dortmund yönetimine istifasını sundu. Alman ekibi, Edin Terzic'in istifasını resmen kabul etti ve görevine son verdi.

        NURİ ŞAHİN GÖREVE GELİYOR

        Bild'de yer alan haberde ise Edin Terzic sonrası Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevini Nuri Şahin devralacağı belirtildi. 2023'ün sonunda Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund'da Terzic'in yardımcısı olan Şahin, Alman devinin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

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